Dodental orkaan Rai op de Filipijnen loopt op naar 98

Het dodental door de orkaan Rai op de Filipijnen is verder opgelopen naar 98, vooral door overstromingen. Hulpverleners zijn met man en macht bezig om mensen op de verwoeste eilanden te voorzien van water en voedsel, terwijl reddingswerkers zoeken naar overlevenden.

Arthur Yap, gouverneur van de populaire toeristische bestemming Bohol, zegt op zijn Facebook-pagina dat op zijn eiland 49 doden zijn gemeld en nog tien mensen worden vermist. Er zijn zeker dertien gewonden.

"De communicatie is nog steeds slecht. Maar 21 van de 48 burgemeesters hebben contact met ons opgenomen", zei Yap. Hij zegt te vrezen dat het dodental in de door overstromingen getroffen provincie nog verder kan oplopen.

Rai kwam donderdag aan land op Siargao, een oostelijk gelegen eiland. De orkaan bereikte windsnelheden tot 195 kilometer per uur en ging gepaard met een grote hoeveelheid regen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten. De orkaan, lokaal ook wel Odette genoemd, is inmiddels in kracht afgezwakt en trekt via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam.