AZ heeft plek vier in zicht na geflatteerde zege op geplaagd Willem II

AZ heeft plek vier in zicht in de eredivisie. De Alkmaarders waren op eigen veld te sterk voor het dolende Willem II (4-1), terwijl de concurrentie in de subtop knoeide.

Schlemieliger kon die bijna niet tot stand komen, die achtste nederlaag van Willem II op rij in een officiële wedstrijd. Albert Gudmundsson leek een kwartier voor tijd in duel met Nikolaos Michelis wel erg makkelijk naar de grond te gaan. Om nog iets te forceren, in een wedstrijd waarin weinig meer lukte.

Op advies van de VAR werden de beelden nog eens bekeken, waarna het oordeel van scheidsrechter Allard Lindhout meedogenloos was. Michelis pakte Gudmundsson toch iets te stevig bij de arm, waarna AZ een penalty kreeg en de verdediger ook nog eens met rood van het veld moest.

Eigen goal Wellenreuther

Om het drama voor de Tilburgers compleet te maken, schoot Gudmundsson de inzet tegen de paal. Maar via de rug van keeper Timon Wellenreuther rolde de bal alsnog binnen en verkreeg AZ zijn zwaarbevochten voorsprong.

Zo gaat dat wel vaker in de sport, als een ploeg in de hoek zit waar de klappen vallen. En dan ook nog eens op een moment waarop het de ploeg van Fred Grim eindelijk weer eens vlagen liet zien van het elftal dat zo sprankelend aan het seizoen was begonnen.

Bekijk hieronder de reactie van Elton Kabangu: