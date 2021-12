Vanaf woensdag strengere regels voor reizigers uit niet-Schengenlanden

Vanaf woensdag gelden strengere regels voor reizigers die vanuit niet-Schengenlanden naar Nederland komen. Zij moeten dan een negatieve testuitslag laten zien, ook als ze volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van corona.

Als testbewijs geldt een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of een sneltest van maximaal 24 uur voor vertrek. De aangescherpte inreisregels gaan uiteindelijk ook in de rest van de EU gelden, maar in Nederland worden ze alvast ingevoerd.