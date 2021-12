Dortmund verliest bij Hertha en staat inmiddels negen punten achter Bayern

Borussia Dortmund is verder achterop geraakt bij lijstaanvoerder Bayern München. De nummer twee van de Bundesliga verloor zaterdagavond de uitwedstrijd bij Hertha BSC met 3-2 en zag de achterstand op de lijstaanvoerder groeien tot negen punten.

Julian Brandt bracht Dortmund nog wel op voorsprong in Berlijn, met zijn derde treffer in vier competitiewedstrijden. Ishak Belfodil maakte gelijk en vervolgens scoorde Marco Richter tweemaal voor de thuisploeg. Dortmund kwam in de slotfase niet verder meer dan een doelpunt van Steffen Tigges (3-2).

Malen, Ekkelenkamp & Zeefuik

Donyell Malen speelde de hele wedstrijd voor Dortmund. Jurgen Ekkelenkamp werd in de 87e minuut gewisseld bij Hertha, waar Deyovaisio Zeefuik in de tweede helft mocht invallen.

Koploper Bayern had vrijdag al met 4-0 gewonnen van VfL Wolfsburg.