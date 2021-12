Roestige Van Gerwen rekent af met debutant Barstow

Met horten en stoten kwam Michael van Gerwen zaterdagavond op gang in de tweede ronde van het WK darts. De Brabander moest de eerste set afstaan aan zijn onbekende tegenstander Chas Barstow, maar slaagde er in het tij bijtijds te keren (3-1).

De 32-jarige Nederlander plaatste zich uiteindelijk betrekkelijk gemakkelijk voor de volgende ronde. De drievoudig wereldkampioen heeft geen enkele majortitel in zijn bezit en kan om die reden in 'Ally Pally' wel weer een succes van formaat gebruiken.

Nooit eerder tegen elkaar

Het treffen tussen Van Gerwen en Barstow, die nooit eerder een officiële wedstrijd tegen elkaar speelden, verliep aanvankelijk alles behalve voorspelbaar. Het was uitgerekend de man die zelfs niet in het bezit is van een PDC Tour Card die de eerste set naar zich toe trok.

De man uit Vlijmen, dit jaar de nummer drie van de plaatsingslijst, miste uit het niets zeven setpijlen en liet zijn opponent op die manier terugkomen in de wedstrijd. Het was een serie missers waar de bebaarde Brit dankbaar gebruik van maakte.