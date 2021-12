Dertiende competitienederlaag PEC Zwolle, FC Twente na zege op vierde plaats

PEC Zwolle blijft dit seizoen voorlopig op één zege staan in de eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder noteerde zaterdag de dertiende nederlaag in de huidige voetbaljaargang. Dit keer was FC Twente te sterk. De bezoekers bekroonden een topweek, waarin ook Feyenoord in de beker werd verschalkt, met een 3-1 zege en de vierde plaats op de ranglijst.

Eén zege boekte hekkensluiter PEC dit seizoen. Op 23 oktober vierde Zwolle feest na de 1-0 tegen Heracles Zwolle. Drie gelijke spelen brachten het puntenaantal op zes. De forse bekerzege deze week op MVV Maastricht (4-0) bood de Zwolse harten weer wat hoop. Maar in de eerste helft tegen FC Twente bleek uit niets dat de geplaagde Zwolse club de schamele oogst dit seizoen een impuls zou geven. Aanvallend had de thuisclub in de eerste 45 minuten niets in te brengen.

Effectiviteit

FC Twente, dat bij winst naar de vierde plaats op de ranglijst zou stijgen, deed het aanmerkelijk beter. De ploeg had voorin meer stootkracht en ging een stuk effectiever om met de kansen. Na een kwartier profiteerde de ploeg van Ron Jans van slecht ingrijpen van de Zwolse defensie. Eerst mocht Virgil Misidjan van rechts ongehinderd de bal voorgeven. Verdediger Rav van den Berg liet zich aftroeven door de Griekse spits Dimitris Limnios: 0-1.

Bekijk hieronder de reactie van TC Twente-trainer Ron Jans: