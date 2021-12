Ajax treft amateurs van Excelsior Maassluis in KNVB-beker, PSV krijgt Telstar

Ajax treft de amateurs van Excelsior Maassluis in achtste finales van de KNVB-beker. Het duel wordt gespeeld in Amsterdam. Excelsior Maassluis schakelde afgelopen week FC Emmen uit (0-1). PSV ontmoet in eigen stadion Telstar. Ajax en PSV kunnen elkaar niet in de kwartfinales treffen, zo bepaalde de loting.

Feyenoord is niet van de partij; de Rotterdammers sneuvelden afgelopen week in de tweede ronde. De Rotterdammers verloren bij FC Twente.

AZ naar Enschede

De andere duels zijn: NAC Breda-PEC Zwolle, FC Twente-AZ, RKC-ADO Den Haag, Heerenveen-Go Ahead Eagles, Vitesse-DVS'33 en FC Groningen-NEC.

De komende bekerwedstrijden worden gespeeld op 18, 19 en 20 januari 2022.

De finale is op zondag 17 april, traditiegetrouw in De Kuip.