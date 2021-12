Excelsior verliest kostbare punten bij hekkensluiter Dordrecht, ondanks goal Dallinga

In de Keuken Kampioen Divisie heeft nummer twee Excelsior slechte zaken gedaan in de achtervolging op koploper FC Volendam. Bij nummer laatst FC Dordrecht bleef Excelsior steken op een 1-1 gelijkspel.

Afgelopen woensdag in de KNVB-beker hield Excelsior eredivisionist FC Groningen nog op een 2-2 gelijkspel. Pas in de verlenging bogen ze uiteindelijk voor de Groningers. Die 120 minuten doordeweeks voetbal leek Excelsior dwars te zitten, want pas na een half uur kreeg de ploeg de eerste kans.

Bij rust stond het 0-0. Na de pauze kwam Dordrecht tegen de verhouding in zelfs op 1-0; Jacky Donkor was sneller dan Nikita Vlasenko en passeerde keeper Stijn Van Gassel.