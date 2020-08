KNWU hakt knoop door: vier baansprinters naar Tokio

De Nederlandse teamsprinters werden in februari in Berlijn voor de derde keer op rij wereldkampioen - Pro Shots

Het plan was al uitgedokterd, het voorstel ook al ingediend, maar nu heeft de Nederlandse wielerbond (KNWU) er ook een klap op gegeven. De succesvolle baansprintploeg mag volgend jaar met niet drie maar vier renners naar de Olympische Spelen in Tokio. De KNWU maakt gebruik van een maas in het reglement van de internationale wielerunie UCI: er mag tussen de verschillende wielerdisciplines onder bepaalde voorwaarden worden geschoven met een startbewijs. Luxeprobleem De wielerbond kan dit ook doen, aangezien Nederland in elke wielerdiscipline recht heeft op het maximale aantal startbewijzen. Zo mogen er op de weg liefst vijf namen worden ingevuld.

"We hebben in Nederland momenteel een luxeprobleem, waarbij we ons gesteld zagen voor de keuze tussen vijf toppers op de weg of vier op de baan", legt algemeen directeur van de KNWU Thorwald Veneberg uit. In maart sprak Veneberg ook al over de beslissing die moest worden genomen, hij hoopte toen dat er snel een knoop zou worden doorgehakt:

Veneberg over extra baanwielrenner op Spelen: 'Ergens deze maand beslissing' - NOS

De succesreeks van de baansprinters, die de laatste jaren onklopbaar waren op internationale toernooien, gaf de doorslag. "Al was de keuze zeker niet eenvoudig. Maar bondscoach Hugo Haak acht de kans op succes groter met een extra sprinter." Büchli zeker van Spelen Een vierde man betekent dat er een frisse kracht kan worden ingezet in de finaleronde van de teamsprint. "Bijkomend voordeel is ook dat het ons meer keuzemogelijkheden geeft bij het invullen van de plekken op de sprint en de keirin in Tokio", aldus Veneberg.

Matthijs Büchli - Pro Shots