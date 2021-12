Opnieuw vier op een rij voor Heracles tegen wanhopig aanvallend FC Groningen

Vier op een rij. Geen tegenstander die Heracles zo goed lijkt te liggen als FC Groningen. Tussen 2010 en 2011 zegevierden de Almeloërs vier maal op rij tegen de Groningers. Het was een reeks die de ploeg van trainer Frank Wormuth zaterdag inspireerde in het treffen met de noorderlingen. Opnieuw zegevierde Heracles voor de vierde maal op rij tegen FC Groningen, met 4-2 ditmaal.

Niet dat de thuisploeg daar in de eerste helft meteen op leek af te stevenen. Het was Jörgen Strand Larsen die de Groningers in de tiende minuut bij de hand nam. De 21-jarige Noor is een speler die, zoals het Scandinaviërs betaamt, vooral warm lijkt te draaien als het kwik daalt. Het treffen met Heracles vormde geen uitzondering op die (ongeschreven) regel.

In de laatste zeven wedstrijden die hij speelde, trof hij liefst acht maal het net. De 1.93 meter lange spits, die in 2020 Sarpsborg 08 FF verruilde voor FC Groningen, had ditmaal niet zijn lengte nodig om de score te openen. Op aangeven van Tomas Suslov tikte de één-voudig Noors international de bal doeltreffend achter de Almelose doelman Janis Blaswich.

Opluchting

Tot grote opluchting van Heracles-trainer Frank Wormuth draaiden zijn beide vleugelspelers in het eerste bedrijf de rollen in twee minuten tijd echter volledig om. En op basis van de statisteken moet dat de Duitser nauwelijks hebben verbaasd. Onder zijn leiding immers won Heracles van geen enkele eredivisieclub vaker dan van FC Groningen, namelijk viermaal.

Eerst verschalkte in de 32e minuut Bilal Basacikoglu met een fraaie kopbal de Groningse keeper Peter Leeuwenburgh. Het was liefst drieënhalf jaar geleden dat Basacikoglu voor de laatste maal een treffer maakte in de eredivisie.