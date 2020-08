Oppositieleider Navalny vergiftigd, 'maar de oppositie wordt steeds sterker'

Volgens Navalny's woordvoerder werd de oppositieleider een jaar geleden in gevangenschap ook al eens vergiftigd. "Blijkbaar hebben ze nu hetzelfde met hem gedaan", zegt zij. Hij werd tijdens zijn detentie in het ziekenhuis behandeld vanwege zwellingen in zijn gezicht, oogproblemen en een branderige uitslag. Het ziekenhuis zei destijds dat sprake was van een allergische reactie.

Tijdens een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou werd de oppositieleider onwel en verloor hij het bewustzijn. Het vliegtuig maakte een landing in Omsk, waar Navalny naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens zijn woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan, vlak voor hij het vliegtuig in stapte.

Sauer: "We weten niet wie de opdracht heeft gegeven tot deze vergiftiging, wel dat Navalny heel effectief campagne aan het voeren is." Navalny bestempelt de partij van Poetin, Verenigd Rusland, als een "partij van boeven en dieven". De grondwetsaanpassing van deze zomer, waardoor Poetin langer aan de macht kan blijven, werd door Navalny gezien als een coup en schending van de grondwet.

Navalny is een nagel aan de doodskist van de Russische president Vladimir Poetin. "Navalny zit Poetin enorm in de weg. Hij is bezig in de provincie waar juist Poetin normaal gesproken ook zijn populariteit vandaan haalt", zegt Derk Sauer, uitgever van de Moscow Times.

"Een spoedig herstel." Dat wenst het Kremlin de Russische oppositieleider Alexej Navalny toe, die vanochtend nog een kop thee dronk op een vliegveld in Siberië, en nu in coma ligt op de intensive care. Navalny is al jaren de luis in de pels van het Kremlin en de mensen om hem heen twijfelen er niet aan dat de Russische staat hem heeft vergiftigd.

Welke dienst precies de vergiftiging uitvoerde is volgens Sauer niet te zeggen. "Er hangt geen kaartje aan van de dader. In het buitenland zijn sommige vergiftigingen en moordpogingen opgelost doordat de daders werden gepakt, dat waren dan medewerkers van de GROE, dat is de geheime dienst die zich richt op het buitenland."

Officieel opereert de GROE niet binnen Rusland. Poetin wilde eerdere moorden in Rusland niet laten uitzoeken. "Justitie kan of wil daders niet grijpen. Dan doet het er niet zoveel toe of de GROE hierachter zit of de FSB of de nationale Garde, of dat een paar Tsjetsjenen de klus hebben opgeknapt", aldus Sauer.

Slim stemmen

"Elke oppositieleider die wordt vermoord of vergiftigd is een aanslag op de oppositie. Het zou echt een enorme slag zijn als Navalny het niet overleeft. Maar de oppositie wordt ook steeds sterker. Niet alleen de liberale oppositie in Moskou, maar vooral ook het verzet in de provincies verspreidt zich als een olievlek. Daar maakt Poetin zich de meeste zorgen over", denkt Sauer.

Poetin heeft te maken met veel onrust in de provincies. Elke zaterdag demonstreren er duizenden mensen in Khabárovsk, in het oosten van Rusland. Het rommelt op een aantal plaatsen en Navalny speelt daar een belangrijke rol in. "Hij heeft de strategie bedacht van het "slim stemmen". Mensen gingen bij regionale verkiezingen en bij de nationale verkiezingen stemmen op een andere kansrijke kandidaat dan die van de partij van Poetin. Dat werkte heel goed: overal verloren de Poetin-kandidaten met dramatische cijfers. Dat speelt overal in de regio's", zegt Sauer.