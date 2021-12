Frederiksen scoort vier keer in vier dagen voor Vitesse, maar Sparta heeft Mijnans

Sparta heeft op de valreep een punt overgehouden aan de thuispartij tegen Vitesse. Ver in de extra tijd maakte Sven Mijnans met het nodige geluk de 2-2 tegen de Arnhemmers.

Vier dagen geleden stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in het bekertoernooi. En net als vier dagen geleden leek Vitesse door twee goals van goudhaantje Nikolai Baden Frederiksen te gaan winnen. De doelpuntenmaker moest zich nu vroegtijdig laten vervangen met pijn aan zijn rug. Maar door zijn twee typische spitsengoals leek Vitesse een gewonnen wedstrijd te spelen.

De eerste kans was nog voor Sparta, waar Emanuel Emegha na een knappe aanname de bal iets te ver voor zich uit speelde. Daarna demonstreerde Baden Frederiksen hoe je met je kansen omgaat, door de bal precies op het goede moment handig langs Maduka Okoye te tikken.

Precies op de juiste plek

De terugkeer van Okoye was een flinke opsteker voor de Spartanen, afgezakt tot de voorlaatste plek in de eredivisie. Maar ook de vaak zo belangrijke keeper had geen antwoord op Baden Frederiksen, die daarna bij een corner precies op de juiste plek stond om de bal nog eens in het doel te jagen.

Henk Fraser liet zijn onvrede over het spel van de thuisclub blijken door in de rust drie keer te wisselen. Met een gezonde dosis agressie trokken de Spartanen ten aanval, wat ook kansen opleverde.