Barcelona pakt volle buit na twee competitieduels zonder overwinning

FC Barcelona is thuis tegen laagvlieger Elche ternauwernood ontsnapt aan het derde puntenverlies op rij in de competitie. De ploeg van trainer Xavi gaf een voorsprong van 2-0 weg, maar kon opgelucht ademhalen na de late 3-2 van invaller Nico Gonzalez.

Bij de Catalanen speelde Frenkie de Jong 75 minuten mee, maar ontbrak Memphis Depay door een blessure. Daarom begon de jonge Ferran Jutgla in de spits. Die liet zich bij zijn basisdebuut gelijk gelden met een knappe kopbal, 1-0.

Dribbel

Daar bleef het niet bij in de eerste helft. Het 17-jarige supertalent Gavi maakte na een Messi-achtige dribbel de 2-0 via de binnenkant van de paal. Het spel leek wat meer te swingen dan in de laatste twee wedstrijden, waarin Barcelona thuis verloor van Betis (0-1) en bij Osasuna niet verder kwam dan 2-2.

Toch stortte de Catalaanse ploeg in de tweede helft helemaal in. In de 62e minuut scoorde Jose Morente voor Elche, een minuut later stond het al 2-2 door de net ingevallen Pere Milla. Na een voorzet stond hij volledig vrij bij de tweede paal. Via Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen kopte hij de bal in het doel.

Buitenspel?

Heel even leek het opnieuw mis te gaan bij de geplaagde Catalanen, maar vijf minuten voor tijd maakte Nico Gonzalez toch de bevrijdende 3-2. Er leek nog sprake van buitenspel, maar de VAR besliste anders en dus konden de thuissupporters tevreden naar huis.