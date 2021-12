A2 bij Vianen tijdelijk dicht vanwege arrestaties en onderzoek na achtervolging

Bij een achtervolging op de A2 zijn twee mensen gearresteerd. De snelweg bij Vianen was in beide richtingen tijdelijk dicht vanwege politieonderzoek. Eerder bestond namelijk het vermoeden dat er tijdens de achtervolging explosief materiaal uit een auto was gegooid. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

De twee arrestaties zijn gedaan naar aanleiding van een lopend onderzoek, laat politie Amsterdam weten.

Eerder meldde de politie al dat agenten een auto wilden controleren, waarna die op hoge snelheid wegreed. Toen werd er een tas uit de auto gegooid. Omdat de agenten het idee hadden dat er explosief materiaal in de tas kon zitten, was het Team Explosieven Verkenning opgeroepen om de inhoud van de tas te controleren.

Een explosief was het dus niet, maar wat er wel in de tas zat wil de politie nog niet naar buiten brengen. De inzittenden van de auto zijn aangehouden.