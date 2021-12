Profsport kan doorgaan, betaald voetbal niet geraakt door harde lockdown

Betaald voetbal, met zondag de topper Feyenoord - Ajax in Rotterdam, kan doorgaan. Op 23 december zijn de laatste duels in de eredivisie voor de winterstop, die tot 14 januari duurt. In de Keuken Kampioen Divisie staan de laatste duels voor de winterstop op maandag 20 december geprogrammeerd. De eerste divisie wordt op vrijdag 7 januari weer hervat.

Alle binnensportlocaties gaan op slot, zwemlessen uitgezonderd. De topsportcompetities in bijvoorbeeld zaalhockey, basketbal, volleybal, handbal, waterpolo mogen wel doorgaan. Daar heeft het kabinet eerder al besloten. De sportlocaties buiten mogen open zijn van 05.00 tot 17.00 uur, voor iedereen. Onder de 18 jaar blijven onderlinge partijtjes buiten mogelijk. Boven de 18 jaar moet het in tweetallen, op anderhalve meter van elkaar. Publiek is nergens toegestaan.

Naast het betaald voetbal kan ook een evenement als het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen in Thialf doorgaan. Dat is met het oog op de Olympische Spelen in Peking (februari 2022) van groot belang. In Heerenveen wordt van 26 tot en met 30 december gestreden om de startbewijzen voor het olympische langebaantoernooi.

Rutte: "In de dagen voor 14 januari maken we een nieuwe afweging. Als de cijfers meevallen, komen we eerder bij u terug."