Landman klaar op WK, verliezende Labanauskas zorgt voor tweede ninedarter

Voor darter Chris Landman zit het wereldkampioenschap in Londen erop. De 40-jarige darter verloor in de tweede ronde van Ian White, de nummer 27 van de plaatsingslijst. De Engelsman zette Landman met 3-1 in sets aan de kant. Landman (40) verzekerde eerder op zijn eerste televisietoernooi met winst op de Engelsman Scott Mitchell (3-0) van een plek in de tweede ronde.

Landman was zaterdag in de eerste set niet de mindere van de ervaren White. De vijfde leg moest de beslissing brengen en die ging naar de Engelsman. In de tweede set was White ongenaakbaar, maar de Nederlander gaf zich niet direct gewonnen.

Vierde set

Hij sleepte een vierde set uit het vuur. Daarin kreeg hij wel kansen, maar was White een stuk slagvaardiger. Landman kwam tot een gemiddelde van 83,21 punten.

Landman is de tweede Nederlander die in Alexandra Palace het veld moet ruimen. Eerder werd Jermaine Wattimena in de eerste ronde uitgeschakeld.