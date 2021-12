Atalanta met De Roon en Hateboer hard onderuit tegen Karsdorps AS Roma

Een Nederlands getint Atalanta Bergamo heeft na een goede reeks in de Serie A een verrassend ruime nederlaag geleden tegen AS Roma. In Bergamo verloor Atalanta met 4-1 van het AS Roma van José Mourinho, waar Rick Karsdorp de hele wedstrijd op de rechtervleugel stond.

Al in de eerste minuut ging het mis voor Atalanta, waar Marten de Roon en Hans Hateboer aan de aftrap stonden. AS Roma-spits Tammy Abraham schoot via een blok van Hateboer raak. Binnen het halfuur stond het zelfs 0-2 door Nicolo Zaniolo.