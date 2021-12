Van de Zandschulp en Brouwer spelen finale NK tennis in Amstelveen

Botic van de Zandschulp heeft de finale bereikt van het NK tennis in Amstelveen. De nummer 1 van de plaatsingslijst won in drie sets van titelverdediger Jelle Sels: 5-7, 6-3 en 6-3. Van de Zandschulp stuit zondag in de eindstrijd op Gijs Brouwer, die in zijn halve eindstrijd slechts vijf games verloor van Michiel de Krom (6-4 6-1).

Geen Griekspoor

Van de Zandschulp is met de 57e plaats de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. Tallon Griekspoor, de nummer 2 van Nederland, staat acht posities lager. Hij meldde zich op het laatste moment af in Amstelveen.