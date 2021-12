Zwemmers pakken wereldtitel op gemengde estafette 4x50 wissel

De oefenmeester koos er in het emiraat voor dat rugslagzwemster Toussaint het bal zou openen. Ze zwom in haar twee banen een alleszins acceptabele 26,21, maar zadelde daarmee haar ploeggenoot Arno Kamminga op met een fikse klus. "Ik keek links en rechts van me in het water en dat was best wel indrukwekkend", zei Toussaint.

De Amsterdamse sprinter was geen partij voor de zeven vrouwen met wie hij in het water lag. Vanaf de kant zagen Kira Toussaint, Arno Kamminga en Ranomi Kromowidjojo dat er inderdaad niets mis bleek te zijn met Fabers tactische inzicht.

Passen, meten, wikken, wegen. Het zwemmen van een gemengde estafette is vooral een kwestie van kansberekening. Tijdens de wereldkampioenschappen kortebaan was het zaterdag op de 4 x 50 wissel voor bondscoach Mark Faber een kwestie van gokken. En winnen.

De winnaar van olympisch zilver op zowel de 100 als 200 school vertrok als achtste van het startblok. Zijn 25,40 was de opmaat voor de grote inhaalslag, die door Kromowidjojo werd ingezet. 'Kromo', die de komende weken bepaalt of ze doorgaat tot de Spelen van 2024 in Parijs, startte als zevende en vlinderde naar een splittijd van 24,36. Met zijn overname wist Thom de Boer vervolgens dat hij het karwei kon klaren, ook al ging hij als zesde het water in.

Oprapen

Het was, zo klonk het, een kwestie van oprapen geweest voor de Amsterdamse sprinter. In een veld dat verder uit vrouwen bestond was hij met zijn 20,23 een klasse op zich. "Toen ik van het blok ging had ik al vertrouwen in de goede afloop. Het verschil met de rest van het veld was niet zo heel erg groot. Als ik gewoon mijn ding zou doen, wist ik dat ik als eerste zou aantikken."

Juist het feit dat hij in de banen naast hem zwemster van de andere sekse trof speelde De Boer in de kaart. Waar Toussaint juist in het vuile water lag van haar mannelijke opponenten, profiteerde De Boer juist van zijn tegenstandsters.

"Het was heel erg gunstig, want ze trekken als het ware het water voor je. Het scheelt enorm als je zo kunt racen."