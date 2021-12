Nu ook wolf gespot in Renesse, dier stak weg over bij camping

Na Drenthe, Gelderland en delen van Brabant is er nu ook een wolf in Zeeland gezien en gefotografeerd. Aan het eind van de ochtend werd het dier gesignaleerd bij Renesse op Schouwen-Duiveland, vlakbij de Brouwersdam.

"Ik reed in mijn auto en dacht eerst dat het een hond was", zegt Sharon Lich uit Scharendijke bij Omroep Zeeland. "Toen ik bij een rotonde kwam, schoot hij langs mijn auto. Dat was wel bijzonder, gaaf en best wel eng." Lich zag hoe het dier bij camping Duin en Strand de weg overstak.

Stichting Het Zeeuwse Landschap is niet verbaasd. In april van dit jaar was er al eens een wolf uit Noord-Brabant overgestoken naar Zeeland. Het dier zwom eerst het Schelde-Rijnkanaal over en liep toen vlakbij de provinciegrens in natuurgebied De Slikken van Heen op Tholen. De stichting zei toen dat het een kwestie van tijd was voor de wolf opnieuw in Zeeland zou opduiken.

Flinke plas water

Het dier dat vanmorgen werd waargenomen heeft ook een horde moeten nemen, want tussen Tholen en Schouwen-Duiveland ligt een flinke plas water.

Boswachter Paul Begijn vermoedt dat het bij de nieuwe waarneming gaat om een wolf die eerder actief was in West-Brabant en zich daarna een tijdje heeft opgehouden rond het Vlaamse Kalmthout. Mogelijk gaat het om een jong uit de roedel die in de Kempen in België leeft, zegt hij. Maar helemaal zeker is dat niet, na één waarneming.

Omroep Brabant meldt dat de afgelopen nacht drie schapen zijn doodgebeten in Steenbergen. Het dorp ligt in West-Brabant, niet ver van de provinciegrens met Zeeland. Er wordt nu dna-onderzoek gedaan om te kijken of het gaat om een aanval van een wolf. "Voor ons is het wel duidelijk. Je ziet het aan de schapen en de wolf loopt hier in de buurt rond", zegt Corrie Gordijn over de aanval op haar schapen.

Een aantal weken geleden werd er ook al een wolf gespot in Lage Zwaluwe, midden in een woonwijk: