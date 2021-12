De uitzending van 18 december

Nederland zeker maand in lockdown

Vanaf morgenochtend 05.00 uur geldt in Nederland een harde lockdown. Het kabinet neemt het advies van het Outbreak Management Team om zoveel mogelijk sectoren te sluiten, over. De nieuwe maatregelen blijven in elk geval tot 14 januari van kracht. Om 19.00 uur geeft het kabinet een persconferentie.

Duidelijk was al dat het OMT en het kabinet zich grote zorgen maken over de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. We bespreken de nieuwe maatregelen en de ontwikkeling van het virus met politiek verslaggever Arjan Noorlander en gezondheidseconoom Jochen Mierau.