Kamminga grijpt net naast wereldtitel en verovert 'hartstikke mooi' zilver

"Natuurlijk wil je winnen en ik ging voor het goud", reageerde Kamminga na zijn race. "Maar, ik ben geen kortebaanspecialist. Dat keren en starten is niet voor mij weggelegd, ik moet het hebben van het zwemmen. Het ging wel zoals ik wilde en voor mij ging het lekker. Dit is hartstikke mooi zilver."

De 26-jarige zwemmer greep vrijdag op de 100 meter schoolslag nog net naast de medailles. Bij de Olympische Spelen in Tokio moest Kamminga ook al twee keer genoegen nemen met zilver, achter olympisch kampioen Adam Peaty. De Britse zwemmer slaat de kortebaantoernooien echter over en is niet aanwezig in Abu Dhabi.

Arno Kamminga heeft bij de wereldkampioenschappen kortebaan de zilveren medaille veroverd op de 200 meter schoolslag. In het zwembad in Abu Dhabi kwam Kamminga net tekort in de eindsprint om de Amerikaanse zwemmer Nic Fink te verslaan: 2.02,28 om 2.02,42.

Marrit Steenbergen kwam er in de finale van de 100 meter vrije slag niet aan te pas. De winnares van brons op de EK in Kazan noteerde in de halve finales nog een verrassende 52,29, maar eindigde in de finale als laatste in 52,40. Daarmee was ze 0,48 langzamer dan haar persoonlijk record.

De wereldtitel ging, net als op de 200 meter vrije slag, naar Siobhan Haughey uit Hongkong. Met 50,98 zwom ze een kampioenschapsrecord.

Ook Kira Toussaint, die vrijdag als vierde eindigde op de 100 meter rugslag, kwam niet in de buurt van de medailles. In de finale van de 200 meter rugslag eindigde ze met 2.04,74 als zevende. Het goud was voor de Amerikaanse Rhyan White.

