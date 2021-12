Vos verslaat Brand in de sprint, Pidcock wint eerste wereldbeker in het veld

Wereldbeker veldrijden Rucphen: Vos verslaat Brand in de sprint - NOS

Denise Betsema eindigde als derde. Fem van Empel, Puck Pieterse, Annemarie Worst en Shirin van Anrooij maakten de Nederlandse topzeven compleet. Bij de mannen ging de overwinning naar de Tom Pidcock. De Brit rekende in de slotronde af met de Belg Eli Iserbyt, waarna hij zijn eerste wereldbekerzege uit zijn loopbaan boekte. Carrousel Vos had de beste start en ging als eerste de 'carrousel' in. Bij die kenmerkende hindernis op het razendsnelle Brabantse parcours rijden de renners een heleboel steeds kleiner en groter wordende rondjes achter elkaar. Brand, leidster in het wereldbekerklassement, sloot meteen aan bij Vos. Ook de 19-jarige Pieterse (leidster in het beloftenklassement) en Van Empel, die vorige week verrassend de wereldbeker in Val di Sole won, konden mee. Achter het viertal viel in de eerste ronde een gat.

De vrouwen rijden door de 'carrousel' in Rucphen - NOS

Halverwege de koers viel het even stil vooraan, waardoor Betsema en Worst aan konden sluiten bij hun vier landgenoten. Betsema nam meteen de leiding over met Vos, Brand en Van Empel in haar wiel. Pieterse en Worst konden het tempo wat minder makkelijk volgen. Met nog anderhalve ronde te gaan nam Vos de leiding weer over. Met een flinke tempoversnelling probeerde ze het groepje verder uit te dunnen. Met succes: Van Empel moest passen en alleen de ervaren Betsema en Brand bleven in haar wiel plakken. Hard tegen hard In de laatste ronde deed wereldkampioene Brand er op haar beurt alles aan om Vos te lossen en zo een sprint te voorkomen. Dat lukte bijna. Betsema kon niet volgen, en toen Vos even uit haar pedaal schoot, leek het pleit beslecht. De veterane kwam echter terug en sprintte Brand nog voorbij op het asfalt. Vos maakte vorige week haar rentree in het veld na een wedstrijdpauze van twee maanden. Die laste ze in na de eerste wereldbekerveldritten in de Verenigde Staten, waar ze twee zeges boekte. In Val di Sole moest Vos nog genoegen nemen met een tweede plaats, achter Van Empel.

Zondag wereldbeker in Namen Zondag rijden de vrouwen en mannen de loodzware wereldbekercross rond de citadel in Namen. Beide koersen zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De vrouwen starten om 13.40 uur, de mannen om 15.05 uur.

Bij de mannen stonden niet alle toppers aan de start. Mathieu van der Poel zou in Rucphen zijn eerste veldrit van het seizoen rijden, maar de wereldkampioen heeft zijn rentree in het veld vanwege knieklachten met een week uitgesteld. Ook Wout van Aert sloeg de Nederlandse wereldbeker over. De Belg is op trainingskamp met zijn ploeg Jumbo-Visma. Pidcock, die net als Van der Poel de wegwedstrijden met mountainbiken en veldrijden combineert, was wel van de partij. Ook Europees kampioen Lars van der Haar stond aan de start. De Nederlander begon goed op het snelle parcours, maar zakte halverwege de wedstrijd wat terug. Bij Pidcock was het andersom: de olympisch kampioen op de mountainbike begon zijn derde veldrit van het seizoen met een inhaalrace. In de vierde ronde sloot hij bij de kopgroep aan. De Belgen Iserbyt en Michael Vanthourenhout wilden echter niet met de rappe Brit naar de streep rijden. Van der Haar vijfde In de voorlaatste ronde sloegen de twee Belgen een gaatje, waarna Pidcock opnieuw in de achtervolging moest. De kleine Brit passeerde Vanthourenhout in het zand en sprong Iserbyt over de balkjes voorbij, waarna hij meters voor de finish al kon juichen. Bekijk de samenvatting hieronder.

Pidcock verslaat Belgen en boekt eerste WB-zege in het veld - NOS