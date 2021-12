Vos verslaat Brand in de sprint bij wereldbeker veldrijden in Rucphen

Marianne Vos heeft de wereldbekerveldrit in het Brabantse Rucphen op haar naam geschreven. Na een boeiende strijd met wereldkampioene Lucinda Brand was Vos de sterkste in de sprint. Denise Betsema eindigde als derde. Vos had de beste start en ging als eerste de 'carrousel' in. Bij die kenmerkende hindernis op het razendsnelle Brabantse parcours rijden de renners een heleboel steeds kleiner en groter wordende rondjes achter elkaar. Lucinda Brand, leidster in het wereldbekerklassement, sloot meteen aan bij Vos. Ook de 19-jarige Puck Pieterse (leidster in het beloftenklassement) en Fem van Empel, die vorige week verrassend de wereldbeker in Val di Sole won, konden mee. Achter het viertal viel in de eerste ronde een gat.

De vrouwen rijden door de 'carrousel' in Rucphen - NOS

Halverwege de koers viel het even stil vooraan, waardoor Denise Betsema en Annemarie Worst aan konden sluiten bij hun vier landgenoten. Betsema nam meteen de leiding over met Vos, Brand en Van Empel in haar wiel. Pieterse en Worst konden het tempo wat minder makkelijk volgen. Met nog anderhalve ronde te gaan nam Vos de leiding weer over. Met een flinke tempoversnelling probeerde ze het groepje verder uit te dunnen. Met succes: Van Empel moest passen en alleen de ervaren Betsema en Brand bleven in haar wiel plakken. Hard tegen hard In de laatste ronde deed wereldkampioene Brand er op haar beurt alles aan om Vos te lossen en zo een sprint te voorkomen. Dat lukte bijna. Betsema kon niet volgen, en toen Vos even uit haar pedaal schoot, leek het pleit beslecht. De veterane kwam echter terug en sprintte Brand nog voorbij op het asfalt. Vos maakte vorige week haar rentree in het veld na een wedstrijdpauze van twee maanden. Die laste ze in na de eerste wereldbekerveldritten in de Verenigde Staten, waar ze twee zeges boekte. In Val di Sole moest Vos nog genoegen nemen met een tweede plaats, achter Van Empel.