Stormloop op winkels door dreigende sluiting: 'Laatste kerstcadeautjes nog even halen'

Een bloemisterij annex tuincentrum in Nijmegen heeft in allerijl briefjes opgehangen met de mededeling: "Als alles weer dicht gaat, zetten we de verkoop buiten voort." De winkeleigenaar zocht bij de vorige strenge lockdown al uit hoe hij binnen de regels bloemen en planten kon blijven verkopen. Dat is goed bevallen. Maar vandaag is alles nog open. Het personeel staat met man en macht kerststukjes te maken. "Want het is druk, veel mensen komen vandaag toch snel hun kerstversiering halen."

Bedrijfsleider Cheryl Bergwerf van feestwinkel SoLow in Delft baalt van het vooruitzicht van een lockdown. "Wij en de klanten waren net weer een beetje gewend aan de maatregelen, zoals afstand houden, mondmaskers en de mandjesverplichting. Het ging hartstikke goed. We moeten waarschijnlijk nu op het toppunt van het jaar dicht, en als ik kijk naar de vorige lockdown werd het elke keer verlengd... Dat trekken we echt niet", zegt ze somber.

In Hoorn heeft de eigenaresse van Schutz Fashion haar winkels vanochtend een uur eerder geopend. Via Facebook waarschuwt ze dat vandaag mogelijk de laatste dag is om kerstaankopen te doen. Ook mode- en accessoirewinkel De Nimes in Rotterdam is eerder geopend.

"We moeten de laatste kerstcadeautjes nog even halen", vertelt een jonge vrouw in het centrum van Delft bij Omroep West . "Ik vind het voor de gezondheid beter als er een lockdown komt. Maar het is wel jammer dat het in de laatste week voor de kerstvakantie gebeurt."

"Ik ga gelukkig nu naar de kapper. Stel dat hij dicht moet, dan heb ik in ieder geval mijn haar gedaan", aldus een vrouw in het centrum van Delft. "Ik vind het heel jammer als er een lockdown komt, want er zijn altijd mensen die nog cadeautjes willen kopen. Het is niet anders, maar ik hoop niet dat het heel lang duurt."

Kapper Alfon Gordyn reageert minder laconiek. "Het is vreselijk. Als de harde lockdown er komt, staan we voor een groot dilemma", zegt hij. "We hebben er al twee achter de rug, de eerste van zeven weken en de tweede van bijna dertien weken. Daarna mochten we gelukkig weer open. Nu hangt dit ons weer boven het hoofd... Ik hoop dat ze een beetje mild zijn voor ons."

"Het is een hard gelag, maar het is niet anders", zegt een marktkoopman in het centrum van Utrecht. Hij heeft nog hoop dat de markt op een of andere manier kan doorgaan omdat de kans op besmetting daar gering zou zijn. "We staan buiten, de wind blaast lekker door de kraam", zegt hij. Maar een collega wijst erop dat zij bij de vorige lockdown ook drie maanden heeft thuisgezeten. "Een moeilijke periode", zegt de marktkoopvrouw in het NOS Radio 1 Journaal. "Niet alleen financieel. Ook geestelijk."

Waken voor blinde paniek

"We zijn woest, dit zijn de allerbelangrijkste weken van het jaar", reageert een woordvoerder van INretail, de brancheorganisatie van non-foodwinkels. "Mensen hebben vakantie en willen winkelen en cadeautjes kopen om onder de boom te leggen. Ondernemers hebben hier ook op ingekocht en hierop gerekend."

Dat het vandaag druk is in de winkelstraten vindt INretail verklaarbaar. "Het is menselijk dat mensen ergens op af gaan als het dreigt te worden gesloten. Het kabinet moet waken voor blinde paniek en rust bewaren en duidelijkheid verschaffen", aldus de woordvoerder. Hij ziet het liefst dat winkels openblijven, zodat er gespreid kan worden gewinkeld.