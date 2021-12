De coronacijfers gaan omlaag, waarom dan toch een harde lockdown?

Het hoofd van het OMT, Jaap van Dissel, deelt die zorgen. "Uit Zuid-Afrika komen signalen dat omikron gunstiger is dan delta, maar uit Denemarken komen signalen dat dat nog maar de vraag is", zei hij donderdag . "Het gaat er met name om: wat gebeurt er als er kwetsbaren worden blootgesteld en hoeveel komen er dan in het ziekenhuis?"

Mensen lopen dus sneller een infectie op. Het is niet duidelijk of mensen ook zieker worden en of dit tot een grotere instroom in de ziekenhuizen leidt, waar nog steeds veel coronapatiënten behandeld worden. Koopmans vindt die onzekerheid zeer alarmerend. "Op een schaal van 1 tot 10 zit ik aan de 8."

Maar de omikronvariant, de nieuwe coronavariant die vorige maand in Zuid-Afrika opdook, maakt alles anders. "Dat heeft met name te maken met de snelheid waarmee dit virus oprukt", zei viroloog en OMT-lid Marion Koopmans gisteren in Op1 . "Ten opzichte van de inschatting van vorige week gaat nog sneller het moment komen dat omikron het overgenomen heeft."

Als een variant besmettelijker is, belanden relatief meer mensen in het ziekenhuis en op de IC's en die komen uiteindelijk ook te overlijden als je geen strengere maatregelen neemt.

Uit Britse cijfers blijkt dat de vaccins van Pfizer en Moderna vooral tegen ziekenhuisopname bescherming bieden, maar de bescherming is niet zo hoog als tegen de deltavariant die tot voor kort dominant was.

Dat ziet ook ook veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe. "Wat we zien is dat omikron goed is in het omzeilen van bestaande immuniteit", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus dat betekent dat gevaccineerden, maar ook de mensen die al eerder een infectie hebben doorgemaakt, minder goed beschermd zijn."

Daar komt dus bij dat de omikronvariant besmettelijker is. "Als een variant besmettelijker is, belanden relatief meer mensen in het ziekenhuis en op de IC's en die komen uiteindelijk ook te overlijden als je geen strengere maatregelen neemt."

Boosteren

Wat ook helpt is boosteren, het toedienen van een extra dosis vaccin die de bescherming tegen het virus verhoogt. "We zien in data uit België, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, dat die booster echt een belangrijk verschil maakt voor het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt, met name de hoogrisicogroepen of mensen die heel lang geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad."

Nederland heeft zich wat dat betreft op achterstand gezet, vindt Baidjoe. "In Nederland zitten we in een heel ernstig scenario. Dat komt omdat we in de zomervakantie te snel hebben versoepeld en te lang hebben gewacht met het invoeren van maatregelen, maar ook later begonnen zijn met die boostercampagne."

Hij benoemt ook dat in Nederland 1,3 miljoen mensen nog geen eerste prik hebben gehad. "En die lopen natuurlijk ook een verhoogd risico."