Dj's 3FM opgesloten in het Glazen Huis

Na een onderbreking van drie jaar is het Glazen Huis van 3FM weer in beeld. Vier diskjockeys van de zender hebben zich op laten sluiten en voeren de komende week actie onder de titel Serious Request.

Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen draaien plaatjes die de luisteraars tegen betaling aanvragen. De opbrengst van de actie wordt besteed aan het beschermen van het tropisch regenwoud.

Het is voor het eerst sinds 2017 dat het Glazen Huis weer wordt gebruikt door 3FM. De afgelopen drie jaar iepen de dj's met een Lifeline door het land om geld in te zamelen.

Die acties waren lang niet zo succesvol als in de hoogtijdagen van het Glazen Huis. In het recordjaar 2013 werd 12,3 miljoen euro opgehaald, vorig jaar was dat niet meer dan 1,6 miljoen.

Het Glazen Huis staat dit jaar in Amersfoort. In tegenstelling tot eerdere edities staat het niet in het centrum van een stad, maar op een afgesloten terrein. Duizend mensen mogen tegelijkertijd het terrein op. Ook anders is dat de dj's deze week gewoon mogen eten.

Er zijn bands en artiesten die deze week vanuit de Prodentfabriek optreden, maar zonder publiek. Op het programma staan namen als Typhoon, S10, Son Mieux, MEAU, Jeangu Macrooy en Tim Knol.