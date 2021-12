Met Schulting en Knegt geen verrassende namen in olympische shorttrackploeg

Bondscoach Jeroen Otter heeft zijn selectie voor de Olympische Spelen in Peking bekendgemaakt. Uiteraard zijn olympisch kampioene Suzanne Schulting en meervoudig wereldkampioen Sjinkie Knegt van de partij in China. Ook Sven Roes, die eind november zwaar ten val kwam, is op tijd fit om mee te gaan naar de Spelen.

"We hebben succesvolle wereldbekerwedstrijden achter de rug", aldus de bondscoach. "Voor het eerst in de historie zijn we erin geslaagd om alle olympische startplekken binnen te halen. Deze acht rijders hebben daar een enorme bijdrage aan geleverd en zij hebben hun plek in het olympische team dik verdiend."

Nog twee namen

Het Nederlandse team heeft op alle afstanden (500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter) zowel bij de mannen als vrouwen drie startplaatsen bemachtigd. De shorttrackers hebben bovendien ook startbewijzen voor de relaywedstrijden (vrouwen, mannen en het gemengde team).

Nederland mag vijf vrouwen en vijf mannen afvaardigen naar Peking. Op 17 januari zullen de laatste twee shorttrackers nog worden toegevoegd aan het olympische team. De Olympische Spelen in Peking vinden plaats van 4 tot en met 20 februari 2022.