Scheidsrechters zijn komend seizoen haast wiskundigen bij buitenspel

Net als bij het Engelse voetbal al het geval is, kan de Nederlandse televisiekijker straks allemaal lijnen in beeld te zien krijgen. Bijvoorbeeld een X-lijn, een Y-lijn en een Z-lijn. En zelfs de kleinste overschrijding wordt gedetecteerd. "Het wordt een stukje wiskunde, ja. Dat hebben we met elkaar ook besproken", zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond.

Voetbalbond KNVB presenteerde donderdag bij een scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist een hypermodern technologiesysteem waarmee heel nauwkeurig kan worden beoordeeld of er sprake is van buitenspel.

Het wordt even wennen voor de voetballiefhebber, of juist niet: nog meer techniek en foefjes waarmee nog beter kan worden achterhaald of een speler een overtreding heeft gemaakt of buitenspel stond. Dat laatste kan komend seizoen haarscherp worden beoordeeld.

Al die lijnen in beeld, de voetbalromantici zullen zich er ongetwijfeld tegen verzetten. Het nieuwe systeem kan de buitenspeldiscussie overigens niet helemaal uitsluiten, want er is een foutmarge van tien centimeter.

Feitelijk komt het voor Van Egmond hierop neer: "We willen een nauwkeurigere bepaling of het buitenspel is of niet. Dat kan met de videoscheidsrechter nog niet goed genoeg."

Van Egmond laat bescheidenheid even varen

En discussie rond het nieuwe buitenspelsysteem of niet, Van Egmond is hoe dan ook een tevreden man. Want twee Nederlandse scheidsrechters lieten zich deze week gelden op Europees niveau. Zonder wiskunde nog.

Björn Kuipers floot dinsdag in de halve finale van de Champions League en Danny Makkelie is de baas in de Europa League-finale, die vrijdagavond wordt gespeeld.

Is dat een bevestiging dat de scheidsrechtersclub in zijn geheel goed bezig is? Van Egmond: "Nou moet ik me een beetje bescheiden opstellen natuurlijk... Laat ik het maar bevestigen, ja."