Verdachte fatale brand Osaka ligt ernstig gewond in ziekenhuis

De Japanse autoriteiten verdenken een 61-jarige man van het aansteken van de brand in Osaka gisteren, meldt de Japanse omroep NHK. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, zeggen bronnen tegen NHK. Mogelijk raakte hij bij de brand gewond.

24 mensen overleefden de brand in een kantoorgebouw niet en er raakten ook vier mensen gewond. Volgens een ziekenhuis zijn de meeste slachtoffers gestikt in de rook. In eerste instantie was er sprake van 27 doden, maar drie slachtoffers werden dankzij reanimatie gered.

Het vuur ontstond op de vierde verdieping, waar een psychiatrische kliniek is gevestigd. Er werd al gezocht naar een man van in de 60 jaar oud. Het was nog niet zeker of hij ook een van de slachtoffers was, maar dat blijkt nu wel het geval te zijn.

Onveilig pand

De politie ging gisteren al uit van brandstichting. De man zat in de kliniek met een papieren tas waaruit een vloeistof lekte, zeggen getuigen. De brand brak uit kort nadat de man daar was gezien. Getuigen zouden hebben gezien dat hij vervolgens de zak omtrapte, waarna de vloeistof vlam vatte en de brand uitbrak. De man was niet opgenomen in de kliniek, maar was op bezoek.

Het vuur werd binnen een half uur geblust. Tientallen brandweerwagens en ambulances waren ter plaatse. Het grote aantal slachtoffers is het gevolg van de onveiligheid van het pand, vermoedt correspondent Anoma van der Veere.

"In Japan heb je veel hoge, smalle gebouwen die maar één nooduitgang hebben. Van de gewonden heeft maar één persoon kunnen ontsnappen. Dit soort constructies zijn niet erg brandveilig."

Bekijk hier beelden uit Osaka: