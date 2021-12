Berghuis als Ajacied terug in De Kuip: 'Achteraf voor alle partijen beter'

"Moet je je voorstellen dat hij daar de corners had moeten nemen. Dat was natuurlijk misgegaan." Jan Everse was in 1977 de tweede, Steven Berghuis afgelopen zomer de vijfde speler van Feyenoord die vanuit Rotterdam-Zuid de overstap naar Ajax maakte. Zondag keert de buitenaanvaller terug in De Kuip. Een lege Kuip, welteverstaan. Everse, ex-trainer van onder meer PEC Zwolle en Sparta, beleefde zijn eigen overstap vrij nuchter. In een tijd zonder coronavirus en uiteraard mét publiek op de tribunes, maar hij beseft dat er tegenwoordig meer druk bij komt kijken dan 45 jaar geleden. Kleinere schaal "Het was voor mij een wedstrijd zoals alle wedstrijden. Ik heb jaren bij Feyenoord gespeeld, maar op dat moment was ik Ajacied. Er is natuurlijk wel wat meer spanning, want je wilt per se goed spelen." "Toen waren er ook niet zoveel media als nu. En niet zoveel praatprogramma's. Supporters werden veel minder beïnvloed, dus dat was allemaal op veel kleinere schaal dan nu."

Juni 1979: Jan Everse (Ajax) in duel met Kurt Welz (AZ) - ANP

Als je de statistieken van Berghuis van dit seizoen bij Ajax met vorig seizoen bij Feyenoord vergelijkt, vallen enkele dingen op. Hij is minder in het spel betrokken bij Ajax, gezien het mindere aantal balcontacten, passes en schoten dan vorig seizoen bij Feyenoord. Maar bij Ajax heeft hij een hoger doelpunt/assistratio per minuut. Al scheelt het qua statistieken niet veel. Daarbij moet worden gezegd dat Berghuis bij Feyenoord meestal rechtsbuiten speelde en bij Ajax dit seizoen vooral op het middenveld. Everse: "In het begin speelde Berghuis niet en toen raakte Davy Klaassen geblesseerd. Hij heeft het geluk gehad wat je ook moet hebben als je bij een nieuwe club komt. Hij ging op een andere positie spelen, omdat Antony en Dusan Tadic voorin onomstreden zijn. Berghuis deed het vervolgens goed op tien."

De vergelijking tussen Steven Berghuis bij Feyenoord en Ajax - NOS

Naast de positiewisseling geeft Everse nog een reden waarom Berghuis minder bij het spel wordt betrokken. "Bij Feyenoord draaide alles om hem. Hij werd bij elke aanval gezocht. Dat is nu niet zo. Bij Ajax heeft hij veel meer goede spelers om zich heen. Hij is niet meer de beste speler van zijn team. Hij speelt ook veel simpeler dan in zijn tijd bij Feyenoord." "Hij voelde zich zo belangrijk bij Feyenoord dat hij voelde dat elke actie beslissend moest zijn. En dat ging vaak nog weleens fout. Het verantwoordelijkheidsgevoel was te groot bij Feyenoord."

Ten Hag: 'Met zijn hart voetballen, is ook zijn kracht' Ajax-trainer Erik ten Hag is tot nu toe blij met de komst van Steven Berghuis. "Zijn grootste gave is creatief zijn. Hij heeft een actie, een goede spreiding in zijn passing, een eindpass, een voorzet, een schot. Hij is echt die nummer 10 die tussen de linies kan spelen en anderen in stelling kan brengen." "Verdedigend heeft hij me wel verrast. Bij Feyenoord liet hij nog weleens een mannetje lopen, nu zie je hem keihard werken. Dat gaat ook nog weleens fout, dat zag je zondag. Maar hij heeft plezier en spelers om zich heen waarmee hij kan samenspelen." "Dan doet hij geen domme dingen. Het gedrag dat hij bij Feyenoord vertoonde, accepteer ik niet. Die agressiviteit moet hij tonen, maar hij moet het wel onder controle houden. Met zijn hart voetballen, is ook zijn kracht, maar je wordt als topvoetballer geacht dat onder controle te hebben."

"Bij Feyenoord zag je dat hij geïrriteerd raakte als zijn medespelers hem een foute pass gaven. Dan ging hij met zijn hoofd schudden en schelden op zijn medespelers. Dat heeft hij bij Ajax niet. Daar gaat hij zelf ook beter van voetballen. Erg goed voor zijn ontwikkeling." Hoe kijkt Everse tot slot tegen dit seizoen aan, waar Feyenoord en Ajax elkaar maar weinig ontlopen tot nu toe in de eredivisie? "Achteraf zijn alle partijen er beter van geworden."

Directe overstap van Feyenoord naar Ajax - NOS

"Feyenoord heeft natuurlijk ook veel goede spelers erbij gekregen en een trainer met een andere visie. Dat pakt goed uit. Ze hebben geen echte vedettes meer, ze hebben een elftal dat goed werkt. Daarnaast heeft Berghuis het naar zijn zin bij Ajax en is Ajax beter geworden door de komst van Berghuis. Maar goed, zo zullen de supporters van Feyenoord er niet over denken." Die supporters zullen zondag dus niet in De Kuip zitten vanwege de coronamaatregelen. Everse: "Ik denk dat Berghuis er niet rouwig om is. Voor hem is het beter. Maar Feyenoord-Ajax zonder publiek is los daarvan heel jammer natuurlijk."