Volop coronazorgen in Premier League: 'We hebben duidelijkheid nodig'

In de Premier League worden dit weekend vijf wedstrijden gespeeld. Dat hadden er tien moeten zijn. Door de helft van het aantal geplande duels ging een streep, omdat de ene na de andere club te maken kreeg met een corona-uitbraak in de selectie. Het virus waart in hoog tempo rond in de hoogste voetbalcompetitie van Engeland. Over de maatregelen die daartegen moeten worden genomen, lopen de meningen uiteen. Sommige coaches willen de competitie tijdelijk stilleggen, terwijl andere trainers juist door willen spelen. Overvol schema Liverpool-coach Jürgen Klopp behoort tot dat laatste kamp. "Ik ben niet per se tegen stoppen, maar ik zie het voordeel er niet van", zei hij vrijdag, een dag na de overwinning op Newcastle United (3-1). Liverpool miste in dat duel onder anderen de positief geteste verdediger Virgil van Dijk. "Het is een moeilijke situatie, maar stoppen zou betekenen dat we een paar weken niet voetballen. Daarmee zouden we vijf of zes wedstrijden missen. Wanneer zouden we die dan in moeten halen?", vroeg Klopp zich hardop af. Bekijker hieronder de reacties van Liverpool-coach Jürgen Kloop, Arsenal-trainer Mikel Arteta en Thomas Tuchel van Chelsea.

Dat is een goede vraag, want juist in de periode rond kerst en de jaarwisseling wordt in de Premier League volop gevoetbald. Een pauze kan flinke gevolgen hebben voor het verdere verloop van de competitie, in het toch al krappe en overvolle schema. Toch meent trainer Thomas Frank, die bij Brentford met dertien coronabesmettingen te maken kreeg en dit weekend daarom niet in actie komt, dat meer afgelastingen noodzakelijk zijn. "Het aantal coronagevallen gaat door het dak en alle Premier League-clubs hebben er last van", zei Frank.

Quote Ik heb de regels gelezen en ben ze meteen weer vergeten. Het zijn er namelijk wel erg veel. Chelsea-trainer Thomas Tuchel

Mede door de snelle verspreiding van de omikronvariant werden vrijdag in het Verenigd Koninkrijk ruim 93.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Met dat aantal werd voor de derde dag op rij een nieuw record gevestigd. Desondanks zitten de stadions in Engeland nog altijd vol. De ontmoeting tussen Liverpool en Newcastle werd donderdagavond op Anfield Road nog bijgewoond door meer dan 50.000 toeschouwers. "Er zijn veel zorgen en veel onbeantwoorde vragen", zei Aston Villa-trainer Steven Gerrard. "Daarom heeft de Premier League voor komende maandag een bijeenkomst van de coaches belegd. Ik hoop dat die meeting ons duidelijkheid zal geven."

Bezoekers van de wedstrijd Crystal Palace-Everton wordt opgeroepen om mondkapjes te dragen - Reuters

Tijdens het overleg moet een antwoord worden gevonden op de vraag hoe het de komende weken verder moet. Tot dusver bekijkt de competitieleiding per geval of een wedstrijd moet worden afgelast. De intentie is daarbij om het speelschema - "waar dat veilig is" - intact te houden. In principe is het beleid van de Premier League dat een wedstrijd kan worden afgelast als een team minder dan veertien spelers beschikbaar heeft. Andere factoren, zoals een mogelijke verstoring van de voorbereiding of een "oncontroleerbare uitbraak" worden ook meegewogen. Chelsea-coach Thomas Tuchel: "Ik heb de regels gelezen en ben ze meteen weer vergeten. Het zijn er namelijk wel erg veel." Maatregelen zijn al aangescherpt Nadat er vorige week een recordaantal van 42 coronagevallen bij coaches en spelers werd genoteerd, ging de Premier League al over tot strengere maatregelen. Spelers moeten nu dagelijks een zelftest doen en twee keer per week een PCR-test.

Ondanks de coronazorgen zitten de stadions in Engeland nog altijd vol - Reuters