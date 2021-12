Kamminga krijgt weer kans op WK-medaille, ook alle zwemsters door in Abu Dhabi

De derde dag van de WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi is goed begonnen voor de Nederlandse zwemploeg. Bijna alle zwemmers die in actie kwamen, bereikten de halve finales of de finale. Alleen Stan Pijnenburg redde het niet in de series van de 100 meter wisselslag. Arno Kamminga, die vrijdag net naast een medaille greep op de 100 meter schoolslag, liet zien in uitstekende vorm te zijn. Hij noteerde in de series van de 200 meter schoolslag de snelste tijd (2.03,17) en krijgt zaterdagmiddag opnieuw de kans om een WK-medaille te winnen. Goede heat voor Steenbergen en Bush Aan het eind van de ochtendserie zwom Kamminga met Tessa Giele, Nyls Korstanje en Kim Busch ook naar een finaleplaats op de 4x50 meter wisselslag. Het gemengde estafetteteam won hun serie in 1.38,38. Dat was uiteindelijk de derde tijd achter de Verenigde Staten en Rusland. Busch bereikte eerder op de ochtend al de halve finales van de 100 meter wisselslag, net als Marrit Steenbergen. Steenbergen en Busch zwommen in dezelfde heat, die met 59,06 werd gewonnen door Steenbergen. Het was uiteindelijk de derde tijd. Dankzij die snelle race ging Busch als vijftiende (59,65) ook nog door naar de halve eindstrijd.

Kim Busch in actie op de WK kortebaan in Abu Dhabi - EPA

Op de 50 meter vlinderslag plaatsten titelverdedigster Ranomi Kromowidjojo (tweede in 24,97) en Maaike de Waard (derde in 25,12) zich met gemak voor de halve finales. Ze wonnen allebei hun serie en alleen de Zweedse zwemster Sarah Sjöström, de regerend Europees kampioene, was sneller (24,92). Ook Thom de Boer en Jesse Puts wisten zich te plaatsen voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. De Boer won zijn race en noteerde de tweede tijd in totaal (20,94). Puts eindigde als achtste (21,39). Kira Toussaint, die vrijdag samen met onder anderen Kromowidjojo zilver en brons veroverde op de estafettenummers, kwalificeerde zich voor de finale van de 200 meter rugslag. Ze klokte de zevende tijd (2.05,27).