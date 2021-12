Wekdienst 18/12: Spoedoverleg na OMT-advies lockdown • Glazen Huis van start

Goedemorgen! Het demissionaire kabinet houdt een spoedoverleg naar aanleiding van het OMT-advies om een strenge lockdown in te stellen vanwege de omikronvariant. En het Glazen Huis is na vier jaar weer terug tijdens NPO 3FM Serious Request.

Wat heb je gemist?

Het demissionaire kabinet kondigt waarschijnlijk vandaag al nieuwe coronamaatregelen aan. De maatregelen van de afgelopen weken hebben effect, maar de omikronvariant is ook in Nederland aan een opmars begonnen. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet om een strenge lockdown in te stellen. Alleen essentiële winkels zoals supermarkten zouden dan open kunnen blijven. De meest betrokken kabinetsleden komen aan het begin van de middag in spoedzitting bijeen.

Ander nieuws uit de nacht: