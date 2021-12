Van Gerwen: 'Ik heb jarenlang zo veel gewonnen dat ik eigenlijk mezelf heb verpest'

Niet alleen van het reilen en zeilen bij PSV is hij op de hoogte. Begin over Max Verstappen, de plannen van betaalzender Viaplay of de perikelen in de Nederlandse politiek en 'Mighty Mike' haakt zo in. Er zijn maar weinig dingen die de Brabander ontgaan.

We hebben afgesproken in zijn 'tweede huis': café en feestzaal D'n Braai in zijn woonplaats Vlijmen. Het is de dag na de uitschakeling in de Europa League van zijn favoriete club PSV. "Alles zat tegen op een gegeven moment", analyseert de sportliefhebber Van Gerwen.

Als Hamilton de wereldtitel had gewonnen, was hij toch ook geen betere coureur dan Verstappen?

Aan vertrouwen nooit een gebrek bij Van Gerwen, maar de harde feiten liegen niet. In het afgelopen jaar lukte het hem niet om een groot televisietoernooi te winnen. Voor het eerst in tien jaar tijd heeft hij geen majortitel in handen. "Natuurlijk knaagt dat aan je, maar wat doe je er nu aan?"

Hij leeft toe naar de belangrijkste periode van het jaar: het WK darts in Alexandra Palace. Voor het eerst in zeven jaren reist de drievoudig wereldkampioen, die zaterdagavond voor het eerst in actie komt, niet naar Londen af als nummer een van de wereld.

"Ik heb de afgelopen tien jaar zo ontzettend veel gewonnen, dat ik mezelf eigenlijk heb verpest", stelt Van Gerwen. "Ik kan het namelijk nooit meer goed doen. Dat doet pijn. Je weet pas hoe je ermee om moet gaan als het je overkomt. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik denk dat het aardig gaat."

Waarom is hij niet meer zo goed als in zijn topjaren tussen 2014 en 2019, toen hij zo ongeveer elk groot toernooi op zijn naam schreef? Het is de inmiddels bekende vraag die Van Gerwen al zo'n twee jaar moet beantwoorden aan journalisten over heel de wereld.

Van Gerwen stroomt op het WK in in de tweede ronde. Hij speelt zaterdag de laatste partij van het avondprogramma. Zijn tegenstander is de Engelse WK-debutant Chas Barstow, de nummer 101 van de wereldranglijst. Barstow won donderdag zijn eersterondepartij met 3-1 van de Canadees John Norman Junior.

"Weet je wat het is?", vervolgt hij. "Het ging sowieso een keer gebeuren. Ik kan niet altijd alles winnen. Dan was de sport ook omgevallen en had niemand meer gekeken. Er moet strijd zijn. Of ik dat leuk vind? Nee. Of het goed is voor het darts? Dat is een ander verhaal."

Betere tijden na 'diepste dip ooit'

De terugval zette zich vorig jaar al in. Na de coronapauze in 2020 trad de verzadiging in en gooide Van Gerwen een periode dramatisch. Hij noemde het zijn 'diepste dip ooit'. Tegelijkertijd bracht die periode hem berusting over de toekomst. Hij vond het spelletje nog altijd harstikke leuk.

Het bracht hem weer op de weg terug. En er is een groot verschil met dit jaar. De Brabander heeft zijn plezier terug en ook het niveau dat hij laat zien, toont weer aan tot wat hij nog altijd in staat is. Als Van Gerwen zijn gaspedaal intrapt, kan niemand hem bijhouden.