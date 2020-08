40 procent van de banen weg bij Rotterdam Ahoy

Ahoy krijgt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers over de vloer bij circa 500 evenementen. Die aantallen worden dit jaar bij lange na niet gehaald, terwijl dit jaar met de organisatie van het Eurovisie Songfestival een topjaar had moeten worden.

Rotterdam Ahoy ontslaat 40 procent van zijn personeel. Het sport- en zalencomplex moest in verband met de coronauitbraak op 13 maart de deuren sluiten. De versoepelingen eind juni hebben maar zeer beperkt verlichting geboden, zegt ceo Jolanda Jansen. De ingreep is volgens haar noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen.

Veel evenementen zijn naar volgend jaar verplaatst, ook het Songfestival, en daarnaast is Ahoy met een aantal nieuwe evenementen bezig. Maar dit alles maakt de verliezen over 2020 niet goed. Daar komt nog bij dat de toekomst zeer onzeker is, omdat vanwege de coronamaatregelen veel minder mensen welkom zijn dan voorheen.

"Het allerliefste bieden we al onze evenementen weer een volwaardig podium", zegt Jansen. "Daarover zijn we met de overheid in gesprek. Wij, als branche, willen laten zien dat we op een verantwoorde manier live evenementen kunnen organiseren."

Niet de eerste

Rotterdam Ahoy is niet de eerste grote evenementenlocatie die mensen ontslaat. Bij congrescentrum RAI Amsterdam werd vorige maand 30 procent van de banen geschrapt; 125 medewerkers verloren hun baan.

Ook de Ziggo Dome en Afas Live en andere concertzalen, theaters en congrescentra moesten medewerkers ontslaan.