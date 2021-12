Ghislaine Maxwell weigert te getuigen in misbruikzaak

De Britse verdachte Ghislaine Maxwell heeft geen verklaring willen afleggen in de misbruikzaak die tegen haar loopt. Ze vond dat niet nodig, omdat de aanklagers volgens haar niet kunnen aantonen dat ze schuldig is.

De 59-jarige Maxwell wordt verdacht van het regelen van jonge meisjes voor haar ex-partner en multimiljonair Jeffrey Epstein, die ze vervolgens zou hebben misbruikt. Ook wordt Maxwell verdacht zelf aan het misbruik te hebben meegedaan tussen 1994 en 2004. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis, waar hij vastzat in afwachting van zijn eigen rechtszaak waarin hij terecht moest staan voor misbruik.

Vier vrouwen hebben tijdens het proces in New York getuigd door Maxwell en Epstein misbruikt te zijn. Afgelopen weekend rondde justitie de tenlastelegging tegen Maxwell af. De afgelopen dagen was het aan haar en haar advocaten de beurt om op de aanklachten te reageren.

'Uncle F'

Die ruimte had de Britse en haar advocaten gebruikt om twijfel over de verklaringen van de vier vrouwen te zaaien. Zo lieten de advocaten een oud-minnaar van Epstein getuigen, Eva Birgitta Andersson-Dubin.

Zij had een relatie met de multimiljonair voordat Epstein een relatie had met Maxwell. Ze verklaarde nooit ongewenst gedrag te hebben opgemerkt tussen Epstein en tienermeisjes in de tijd dat ze iets met hem had. Ook zei ze nooit bij seksuele handelingen met Epstein en jonge meisjes betrokken te zijn geweest.

Epstein was volgens haar dol op haar twee kinderen, die hem soms als een oom zagen en hem 'Uncle F' noemden.

Zaak maandag verder

Aan het einde van het pleidooi legde de rechter uit dat Maxwell het recht had om zelf nog een verklaring af te leggen, als ze dat wilde. Maxwell weigerde, omdat de aanklagers de aanklacht volgens haar nauwelijks hard hebben kunnen maken. "Ik zie geen reden om te getuigen."

Maandag gaat de zaak tegen Maxwell verder met nog enkele slotpleidooien. Naar verwachting zullen die enkele uren nog in beslag gaan nemen, waarna de rechter een oordeel zal gaan vellen in de misbruikzaak. Als Maxwell schuldig wordt bevonden, kan ze in totaal tachtig jaar cel krijgen.