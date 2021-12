Koploper Internazionale en scorende Dumfries kennen geen genade met Salernitana

Koploper Internazionale heeft in de Serie A met ruime cijfers gewonnen bij degradatiekandidaat Salernitana: 5-0. Inter had een makkelijke avond bij de ploeg die slechts twee keer dit seizoen wist te winnen.

Met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis koos Internazionale meteen voor de aanval. Met succes, want na elf minuten kopte Ivan Perisic de bal snoeihard binnen. Dumfries schoot een minuut later maar net voorlangs.

Dat was een waarschuwing, want niet veel later was het wel raak voor de Nederlander, die scoorde met een verwoestend schot dat via de onderkant van de lat over de doellijn stuiterde.

Alexis Sánchez - die graag door Barcelona teruggehaald zou worden naar Camp Nou in een ruildeal met Luuk de Jong - tikte vlak na rust de 3-0 binnen. In de slotfase zorgden clubtopscorer Lautaro Martínez (zijn 12de van het seizoen) en Roberto Gagliardini nog voor de vierde en vijfde Milanese treffer.