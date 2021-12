Zijn we strenger dan buurlanden? 'Nederland doet al veel'

De wereld zet zich schrap voor omikron. In landen waar de virusvariant het snelst verspreidt, gaan de besmettingscijfers door het dak. Overheden buitelen over elkaar heen met extra maatregelen. In Nederland zegt het OMT: voer een strenge lockdown in om de opmars van omikron af te remmen. Morgen is er een spoedoverleg van het demissionaire kabinet. Wat kunnen we verwachten, kijkend naar landen om ons heen? Zijn aanvullende ingrepen inderdaad nodig? 'Je houdt omikron niet tegen' "Nederland doet al een heleboel", zegt Marc Van Ranst. De prominente Belgische viroloog vindt dat we met de huidige maatrelen al goed bezig zijn. "Met jullie avondsluiting vermijd je dat honderdduizenden mensen elkaar zien. Dat helpt natuurlijk bij een pandemie en zeker tijdens de feestdagen." België was het eerste Europese land waar omikron opdook. Toch daalt het dagelijkse aantal besmettingen er nog, net als in Nederland. Maar: omikron is aan een snelle toename bezig. In België zijn zo'n 8 procent van de infecties omikrongevallen. "En dit verdubbelt ongeveer elke twee, drie dagen", zegt Van Ranst. Hij verwacht dan ook dat de algehele daling snel keert. "Wanneer die omikronvariant het overneemt, gaan we weer een stijging krijgen. Het is dan de vraag hoe snel en hoe hoog." Dit zal ook voor Nederland gelden, zegt Van Ranst. Zelfs bij strenge maatregelen. "Je houdt dit niet tegen." De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, zei vandaag: "Ik ga uit van een gigantische vijfde golf." Een belangrijk wapen tegen omikron is de boosterprik. Maar een groot deel van de ouderen heeft moeite een afspraak te maken voor hun derde vaccinatie:

'We probeerden het soms 20 keer op een dag' - NOS

In Denemarken zien ze nu al een snelle stijging van het aantal infecties. Per 100.000 inwoners zijn er dagelijks 1609 besmettingen, het hoogste aantal van Europa. Bij zeker een derde van de gevallen gaat het om omikron. Ook in dat land verdubbelt dat aandeel elke twee, drie dagen. "Over een paar dagen is omikron de dominante variant", zegt de Deense professor Mads Albertsen. "Ik ben behoorlijk bezorgd. We zien dat twee prikken niet echt beschermen tegen besmetting. We hebben veel superspreading events. In verpleeghuizen en ziekenhuizen leidt het tot problemen." Niet voor niets kwam de Deense premier vandaag met nieuwe, vergaande maatregelen. Theaters, bioscopen en musea gaan voorlopig dicht. Ook Albertsen zegt dat Nederland zich gelukkig mag prijzen dat wij het avond- en nachtleven al eerder platlegden. "Dat is het beste wat je had kunnen doen om omikron te vertragen. In Denemarken zien we dat omikron vooral wordt verspreid door jonge mensen in het nachtleven in Kopenhagen."

Quote Je moet bezorgd zijn, maar paniek of angst is niet nodig. Marc Van Ranst, viroloog