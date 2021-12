Lewandowski breekt voor winnend Bayern opnieuw record van Gerd Müller

Bayern München heeft de laatste wedstrijd voor de korte winterstop in de Bundesliga winnend afgesloten. De Duitse landskampioen had in een lege Allianz Arena weinig te duchten van middenmoter VfL Wolfsburg: 4-0.

Het laatste doelpunt kwam van de voet van Robert Lewandowski. Het was alweer de 43ste competitietreffer van de Poolse spits in 2021, die daarmee het record van Bayern-legende Gerd Müller (42 goals in het kalenderjaar 1972) uit de boeken schoot.

Eerder dit jaar verbrak Lewandowski ook al Müllers record van het hoogste aantal treffers in één seizoen in de Bundesliga. Waar Müller in 1971/1972 veertig keer tot scoren kwam, maakte Lewandowski afgelopen seizoen 41 goals.

Weghorst krijgt kansen

Het was vrijdagavond al na zeven minuten raak voor Bayern. Een schot van Leroy Sané werd door doelman Koen Casteels niet goed verwerkt, waarna de bal voor de voeten van Thomas Müller belandde. Die kon, in zijn vierhonderdste wedstrijd in de Bundesliga, van dichtbij scoren.