Waarom er zoveel onduidelijkheid is over de salarissen in de zorg

We kregen veel reacties op ons bericht gisteren over de salarissen in de zorg. De aanleiding voor het bericht was het Kamerdebat over de hoogte van de salarissen in het licht van de corona-crisis.

De verwarring ontstond deels omdat we zelf fouten hadden gemaakt (zie ook onze herstelrubriek). Maar ook kwamen er veel mails en reacties op sociale media van zorgmedewerkers zich niet herkenden in de cijfers en daar vragen over hadden.

De meeste vragen gaan over de zorgsalarissen in deze grafiek. Die stonden in een Kamerbrief van de ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis van 18 augustus.