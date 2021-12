Volendam gaat nieuwe jaar in als koploper, ADO krijgt helpende hand tegen NAC

FC Volendam gaat als koploper van de eerste divisie de winterstop in. De ploeg van trainer Wim Jonk was met 3-2 te sterk voor Almere City en is zodoende al 18 wedstrijden op rij ongeslagen. Achter Volendam klom FC Emmen dankzij een magere 1-0 zege op MVV Maastricht naar de derde plaats. ADO Den Haag is de nummer vier na een 4-1 zege op NAC Breda, al kreeg de Haagse ploeg wel wat hulp van de mistastende arbitrage.

De stand aan kop in de eerste divisie. - NOS

Met Alex Pastoor op de tribune, zelf oud-speler van FC Volendam en vanaf de winterstop de opvolger van de ontslagen trainer Gertjan Verbeek bij Almere City, begon Volendam vol vertrouwen aan het duel met Almere City. De wedstrijd was amper begonnen of moest alweer worden stilgelegd vanwege vuurwerk. Dat vuurwerk bleef uit in de openingsfase, al vond Robert Mühren na een kwartier het net. Juichen deed de topscorer - hij maakte in dit kalenderjaar al 41 treffers in 41 duels voor Cambuur en Volendam - niet en daar had hij gelijk in. Mühren stond namelijk buitenspel. Na een half uur kroop Almere City uit de schulp en dat had al snel succes. Waar Thijs van Leeuwen nog een grote kans om zeep hielp, hield Lance Duijvestijn even later wel het hoofd koel. De aanvaller profiteerde van een slechte uittrap van doelman Stankovic en kreeg de bal op een presenteerblaadje van Jonas Arweiler.

Vuurwerk boven het stadion van Almere City in de beginfase van het duel met koploper FC Volendam. - Pro Shots

Na rust was het wel raak: Almere miste een levensgrote kans via Tim Receveur en in de tegenstoot volleerde Mühren een voorzet van Daryl van Mieghem in het Almeerse doel. Daarna zorgde Ould-Chikh met een bekeken schot voor de Volendamse voorsprong en invaller Ibrahim El Kadiri bracht Volendam na een knappe dribbel vervolgens in veilige haven. Tien minuten voor tijd maakte Duijvestijn zijn tweede van de avond en zorgde zo voor 2-3. Echt spannend werd het echter niet meer.

Den Haag wint dankzij Verheydt en arbitrage In Den Haag stonden twee ploegen met een uitstekend humeur tegenover elkaar. NAC Breda zorgde dinsdag namelijk voor de grootste bekerstunt door FC Utrecht naar huis te sturen (3-2). Ook ADO Den Haag boekte een, weliswaar moeizame, 4-2 zege op de amateurs van Gemert en schaarde zich bij de laatste 16 van het bekertoernooi. Op de ranglijst is het verschil tussen beide roemruchte clubs aanzienlijk. Waar het wisselvallige NAC Breda voorlopig blijft aanmodderen in de middenmoot, Ook nu kwam ADO simpel op voorsprong toen Thomas Verheydt een voorzet van Vicente Besuijen bij de eerste paal binnenkopte. Het was als de zevende competitiewedstrijd achter elkaar dat de boomlange spits het net wist te vinden. In de bekerwedstrijd tegen Gemert was hij bovendien ook nog eens twee keer trefzeker.

Thom Haye (links) en Ralf Seuntjens vieren de fraaie 1-1 tegen ADA Den Haag. - Pro Shots

Daarna liet de speler van de week aan Bredase kant zich zien. Thom Haye maakte al twee prachtige treffers tegen FC Utrecht en ook tegen ADO liet hij zijn klasse zien. Eerst schoot hij een vrije trap nog rakelings naast, even later kaatste hij met Ralf Seuntjens en krulde de bal vervolgens prachtig in de kruising. Kort na rust kreeg ADO een strafschop na een overtreding van Moreno Rutten op Vicente Besuijen. Doelman Olij stopte tegen FC Utrecht nog een penalty van Adrian Dalmau, maar Verheydt stuurde hem laconiek de verkeerde hoek in. Hands en buitenspel? En het werd nog erger voor NAC, toen Samy Bourard de bal bij de tweede paal in het doel werkte. De Belg deed dat echter met zijn linkerhand en leek zelf ook te rekenen op het fluitje van scheidsrechter Jannick van der Laan. Die gaf echter zijn zegen aan het doelpunt, tot woede van de spelers van NAC Breda. Vlak voor tijd mocht Bourard ook nog zijn tweede maken en ook aan deze treffer zat een luchtje. Dit keer stond de Belg een halve meter buitenspel, maar ook nu werd de treffer goedgekeurd.

Thomas Verheydt maakte twee treffers voor ADO Den Haag tegen NAC Breda. - Pro Shots

In de stand moet ADO FC Emmen nog wel voor zich dulden. De ploeg van Dick Lukkien herstelde zich op bezoek bij MVV Maastricht van de blamerende bekeruitschakeling door de amateurs van Excelsior Maassluis, zij het miniem verschil: 0-1. Tegen Excelsior Maassluis kwam de nummer vier van de eerste divisie amper tot uitgespeelde kansen. Dat was nu anders. In de eerste tien minuten kreeg Emmen-spits Jeredy Hilterman al drie grote kansen en ook daarna stapelden de mogelijkheden zich op. Toch viel de enige treffer pas na een uur spelen via de Fin Jasin-Amin Assehnoun.

Donkere wolken boven De Koel In Venlo lijken de dagen van Jos Luhukay als trainer van VVV geteld. Vorig jaar slaagde de ervaren oefenmeester er niet in om de Limburgers te behoeden voor degradatie uit de eredivisie. Voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat VVV snel zal terugkeren. Tegen TOP Oss leed het al de tiende nederlaag van het seizoen: 2-3. Voor TOP, de ploeg van oud-voetballer Bob Peeters, was het pas de eerste zege sinds 28 augustus.