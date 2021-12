'Lhbti'ers gediscrimineerd en bedreigd' bij incident azc Ter Apel

Drie lhbti-asielzoekers zijn in het asielzoekerscentrum in Ter Apel gediscrimineerd, bedreigd en mishandeld, meldt belangenvereniging LGBT Asylum Support. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt dat er afgelopen dinsdag een incident is geweest, zonder daarover uit te weiden.

De belangenvereniging voor lhbti-asielzoekers schrijft op Facebook dat een van de bewoners de beschermde lhbti-afdeling van het azc binnendrong. Daar zou hij de slachtoffers hebben bedreigd, omdat hij seks wilde. Er zouden opnames zijn gemaakt van het voorval.

Onzedelijke betasting

Verder zou de agressieve azc-bewoner hebben geprobeerd lhbti'ers op de afgeschermde afdeling aan te randen. Het COA kan alleen zeggen dat er sprake was van onzedelijke betasting en dat er aangifte is gedaan. De politie is bekend met het incident, maar wil er inhoudelijk niets over kwijt.

Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zijn de slachtoffers diep geraakt omdat ze dachten dat ze veilig waren in hun lhbti-unit. Het COA benadrukt dat de organisatie zijn best doet om de veiligheid van alle bewoners te waarborgen. De beveiligers hebben volgens de woordvoerder alles in werk gesteld om te zorgen dat de situatie weer onder controle kwam.

Regenboogstickers

Volgens Kortekaas heeft het COA aan de bewoners van de lhbti-afdeling gevraagd om uitingen van hun geaardheid, zoals regenboogstickers, lhbti-tijdschriften en afbeeldingen daaruit, te verwijderen.

Het COA zegt dat soms aan bewoners wordt gevraagd om zaken te verwijderen die aanstootgevend kunnen zijn voor medebewoners. "Dat geldt alleen voor dingen die in de openbare ruimte te zien zijn." Of dat ook na dit incident is gebeurd, laat de woordvoerder in het midden.