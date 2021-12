'Oudjes' in Abu Dhabi: Nadal maakt na vier maanden zijn rentree tegen Murray

Nadal stond vier maanden aan de kant met een slepende voetblessure. Zijn laatste partij speelde hij in augustus op het ATP-toernooi van Washington. "Het voelt goed om weer terug op de baan te zijn", zei Nadal. "Het was geen slechte partij. Ik heb lang geen wedstrijden gespeeld, dus ik kijk er positief op terug."

In voorbereiding op de Australian Open heeft Rafael Nadal na vier maanden zijn rentree gemaakt op de tennisbaan. Bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi stond Nadal tegen over niemand minder dan Andy Murray.

Nadal is de nummer zes op de wereldranglijst en heeft zijn deelname aan de Australian Open al toegezegd. Murray staat 134ste op de wereldranglijst en maakt kans op een wildcard voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Eerste onderlinge duel in vijf jaar

De Schot zei van tevoren dat hij uitkeek naar de confrontatie met Nadal, de eerste in meer dan vijf jaar. Hun laatste ontmoeting was in 2016 op het gravel in Madrid, destijds won Murray van de Spaanse specialist.

"Het is behoorlijk lang geleden en laat zien dat ik met blessures heb geworsteld", zegt Murray. "En ook dat Rafael meer recent ook zijn fysieke problemen heeft gekend. Hopelijk kunnen we als twee 'oudjes' er nog een mooie partij van maken."

De Spanjaard speelt in de Golfstaat nog in de wedstrijd om plaats drie tegen de Canadees Denis Shapovalov. Murray neemt het in de finale op tegen de Rus Andrej Roeblev. De Australian Open beginnen op 17 januari 2022 in Melbourne.