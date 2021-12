KNSB presenteert matrix: lange afstanden vrouwen en 1.000m mannen staan bovenaan

Wie die afstanden wint tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), van 26 tot en met 30 december in Heerenveen, is zeker van deelname aan de Winterspelen.

Irene Schouten wordt door schaatsbond KNSB als belangrijkste kandidaat aangemerkt om tijdens de Olympische Spelen van 2022 in Peking een greep te doen naar goud. Dat blijkt uit de vrijdag door de schaatsbond gepresenteerde matrix.

Bij de mannen staan respectievelijk de 1.000, 5.000 en 1.500 meter bovenaan de matrix. Op de vierde plek op die matrix volgt de nummer twee op het OKT op de 1.000 meter al.

Op die afstand boeken de Nederlandse mannen veel successen dit seizoen, waardoor de KNSB de kans groot acht dat ook de nummer twee van het OKT zich op de Spelen in de prijzen kan rijden.

Opmerkelijk is dat de derde plek op de vijf kilometer als nummer veertien in de lijst staat. De kans dat de nummer drie van het OKT op die afstand zich op datzelfde nummer voor de Winterspelen plaatst, is daarmee niet bijster groot.

Geen tien, maar slechts negen rijders

In tegenstelling tot de vorige drie Spelen mag Nederland slechts negen mannen en negen vrouwen afvaardigen naar het olympisch schaatstoernooi. In Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) bestond de Nederlandse ploeg nog uit tien mannen en tien vrouwen.

De vijftien plekken op de matrix worden dus niet meer verdeeld onder tien schaatsers, slechts negen rijd(st)ers zullen hun naam erop terugvinden.