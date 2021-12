Stroomstoothalsband voor honden vanaf volgend jaar verboden

Vanaf 1 januari volgend jaar mogen hondeneigenaren geen stroomstoothalsbanden meer gebruiken bij hun honden. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt. Honden kunnen door deze apparaten pijn lijden, gewond raken of stress ervaren. Het gebruik van dit soort halsbanden kan de vertrouwensband tussen eigenaar en hond blijvend aantasten.

Demissionair minister Schouten wil al langer een verbod op stroomhalsbanden en het was de bedoeling dat dat al op 1 juli 2020 zou ingaan, maar de behandeling ervan door de Tweede Kamer duurde langer dan gepland. Aanvankelijk werd gekeken naar strengere regels, maar na wetenschappelijk onderzoek naar het leed bij honden besloot Schouten tot een totaalverbod.

Het ministerie schrijft dat de honden zelfs als de halsband onklaar is gemaakt nog angstig of agressief kunnen reageren. Ze kunnen het apparaat herkennen en daar alsnog gestrest door raken. Ok deskundigen willen al langer dat de halsbanden verboden worden.