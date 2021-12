WK-debutant Borland zet Alexandra Palace op zijn kop met negendarter

Darter William Borland was voorafgaand aan zijn partij een grote onbekende, maar heeft zichzelf voor eeuwig in de dartsgeschiedenis genesteld. De 25-jarige Schot won zijn eerste wedstrijd ooit op het PDC-WK door in de allesbeslissende leg een negendarter te gooien. Borland moest het in Alexandra Palace opnemen tegen Bradley Brooks, de Engelse wereldkampioen bij de jeugd vorig jaar. De twee schotelden het publiek een ware thriller voor waarbij het telkens stuivertje wisselen was wie de bovenhand had in de partij.

🚨 𝗕𝗒π—₯π—Ÿπ—”π—‘π—— π—›π—œπ—§π—¦ 𝗔 π—‘π—œπ—‘π—˜-𝗗𝗔π—₯π—§π—˜π—₯! 🚨



UNBELIEVABLE SCENES AS WILLIE BORLAND STRIKES PERFECTION TO WIN THE DECIDING LEG AND ALLY PALLY HAS ABSOLUTELY ERUPTED!



SIMPLY SENSATIONAL 🀯 pic.twitter.com/blD182wSXm — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2021

Brooks won simpel de eerste set, Borland de tweede en de derde. In de vierde set nam Borland een 2-0 voorsprong, maar trok Brooks de set alsnog naar zich toe. In de beslissende vijfde set maakte Brooks wederom een 2-0 achterstand goed, maar dit keer liet Borland zijn kans op de volgende ronde niet glippen. Na een 180-score en een 177-score stonden er nog 144 punten op het bord. Met twee keer een triple 20 en een dubbel 12 liet hij 'Ally Pally' daarna volledig uit zijn dak gaan. Op het podium gebeurde bij Borland uiteraard hetzelfde. Mocht Borland dit toernooi zijn kunstje herhalen, mag hij een nog groter feestje vieren. In dat geval strijkt hij een bonus op van 100.000 pond, zo'n 118.000 euro.

Voor Jermaine Wattimena is het WK darts al na de eerste ronde voorbij. De 33-jarige darter uit Westervoort ging in Alexandra Palace roemloos ten onder tegen de Rus Boris Koltsov: 0-3. Wattimena, die drie maal tot de derde ronde reikte in Londen en de nummer 37 van de wereldranglijst is, liep vanaf de eerste pijl achter de feiten aan. Koltsov, terug te vinden op de 199de plek, begon sterk met een 130-finish en brak de Nederlander in de vierde leg om zo de eerste set te pakken.

Jermaine Wattimena baalt in zijn partij tegen Boris Koltsov - Pro Shots

De Rus had in de tweede set ook aan een break genoeg om op 2-0 te komen. In de derde set stribbelde Wattimena wat meer tegen. Hij kwam na een achterstand nog terug tot 2-2, maar miste drie kansen om de set naar zich toe trekken. Koltsov sloeg op zijn tweede wedstrijdpijl toe. Cultheld Lim onderuit De 67-jarige Paul Lim, die met zijn deelname de oudste darter ooit op het WK werd, mocht de avondsessie inluiden met een partij tegen de Engelsman Joe Murnan. Hij verloor na anderhalf uur spelen met 3-2.

Paul Lim druipt af na zijn nederlaag tegen Joe Murnan - Pro Shots