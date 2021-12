Wattimena eerste Nederlander die naar huis moet op WK darts

Voor Jermaine Wattimena is het WK darts al na de eerste ronde voorbij. De 33-jarige darter uit Westervoort ging in Alexandra Palace roemloos ten onder tegen de Rus Boris Koltsov: 0-3.

Wattimena, die drie maal tot de derde ronde reikte in Londen en de nummer 37 van de wereldranglijst is, liep vanaf de eerste pijl achter de feiten aan. Koltsov, terug te vinden op de 199de plek, begon sterk met een 130-finish en brak de Nederlander in de vierde leg om zo de eerste set te pakken.

De Rus had in de tweede set ook aan een break genoeg om op 2-0 te komen. In de derde set stribbelde Wattimena wat meer tegen. Hij kwam na een achterstand nog terug tot 2-2, maar miste drie kansen om de set naar zich toe trekken. Koltsov sloeg op zijn tweede wedstrijdpijl toe.

Wright in actie

Het WK gaat later vanavond verder met drie partijen in de eerste ronde en een in de tweede ronde. De 67-jarige Paul Lim komt onder meer in actie tegen de Engelsman Joe Murnan en de wereldkampioen van twee jaar geleden, Peter Wright, treft een andere Engelsman, Ryan Meikle.