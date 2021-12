Skeletonster Bos behoudt leiding in wereldbeker ondanks matige tiende plek

Skeletonster Kimberley Bos heeft met pijn en moeite haar eerste plek in het wereldklassement behouden. In Altenberg kwam ze niet verder dan de tiende plek, maar dat was genoeg om de Duitse winnares Tina Hermann voor te blijven.

Bos, die vorige week nog zegevierde tijdens de wereldbeker in Winterberg, liet eerder al weten dat de baan in Altenberg niet haar favoriet is. Dat bleek ook tijdens de eerste run, waarin ze niet verder kwam dan de twaalfde plek.

De Gelderse wist de schade vervolgens te beperken met een goede tweede run, waarin ze ruim een halve seconde sneller was. Bos eindigde 1.41 achter Hermann, die tot een totaaltijd van 1.59,03 kwam.

De tiende plek is dit wereldbekerseizoen de laagste klassering van Bos.

Vervolg wereldbeker

Er staan deze winter nog drie wereldbekers op het programma. De skeletonsters reizen dit jaar nog af naar het Letse Sigulda (31 december), opnieuw naar Winterberg (7 januari) en de afsluiter is in Sankt Moritz (14 januari).

Het hoofddoel van Bos ligt vanzelfsprekend in Peking, waar ze op 11 en 12 februari zal strijden om olympisch eremetaal.