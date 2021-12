OMT wil extra maatregelen tegen opmars omikron, morgen spoedoverleg ministers

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om snel extra maatregelen te nemen vanwege de opmars van de omikronvariant. Dat zeggen bronnen rondom het OMT tegen de NOS. De deskundigen van het OMT maken zich grote zorgen over de snelle verspreiding van de variant in Nederland.

Om welke maatregelen het gaat is niet duidelijk.

Morgen houdt een deel van het demissionaire kabinet een spoedoverleg naar aanleiding van het OMT-advies, melden ingewijden. De meest betrokken ministers schuiven daarbij, gedeeltelijk online, aan. Tijdens deze bijeenkomst wordt besloten wat er moet worden gedaan met het advies van het OMT.

Het is mogelijk dat het overleg direct al leidt tot besluiten over nieuwe maatregelen, die dan mogelijk ook worden aangekondigd. Of er wordt afgesproken om zondag of na het weekend in een Catshuisoverleg het advies eerst nog verder te bespreken.

Begin volgende week volgt waarschijnlijk een nieuwe persconferentie van het kabinet.

Verdubbeling van besmettingen

Uit cijfers uit Amsterdam, dat waarschijnlijk vooroploopt in Nederland, blijkt dat het aantal mensen met de omikronvariant elke twee à drie dagen verdubbelt. Volgende week zal de variant naar verwachting dominant zijn in de hoofdstad. Het is volgens het OMT een race tegen de klok: gaat het toedienen van boosterprikken aan alle volwassenen de komende weken snel genoeg om de omikrongolf voor te zijn?

Hoewel nog niet duidelijk is hoe ziekmakend de variant is, en hoe goed de vaccins beschermen, adviseert het OMT om het zekere voor het onzekere te nemen. Zolang nog te weinig mensen een boosterprik hebben gekregen, zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Wat meespeelt is dat - ook in een gunstig scenario - er door omikron een grote druk op de zorg wordt verwacht.

De omikronvariant verspreidt zich twee tot drie keer zo snel als de deltavariant, liet OMT-voorzitter Jaap van Dissel woensdag al weten in een briefing aan de Tweede Kamer. Hij stelde dat de snelle verspreiding waarschijnlijk komt omdat mensen die al wat langer geleden zijn gevaccineerd onvoldoende beschermd zijn tegen de variant. Van Dissel dringt dan ook aan op het snel toedienen van boostervaccins.

Andere landen

Andere Europese landen kondigden al eerder maatregelen aan of overwegen die. Denemarken, waar het aantal omikrongevallen dagelijks verdubbelt, wil eerder gaan beginnen met boosterprikken voor mensen van veertig jaar en ouder en wil onder meer theaters, bioscopen en musea sluiten. Het land verwacht door de nieuwe variant met Kerstmis dagelijks 500 nieuwe ziekenhuisopnames.

Ook Groot-Brittannië wil de boostercampagne versnellen. Daar verdubbelt het aantal omikrongevallen iedere twee à drie dagen.

In Noorwegen worden over drie weken 90.000 tot 300.000 omikronbesmettingen per dag verwacht en vijftig tot honderd ziekenhuisopnames. Het land kondigde daarom onder meer aan dat er geen alcohol in bars en restaurants meer mag worden geschonken. Ook moeten mensen thuiswerken, tenzij dat echt niet anders kan.